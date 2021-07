Questo significa che tutti quegli appuntamenti che dovevano attendere la fine dell'Europeo per arrivare a una conclusione, ora non possono proprio più essere procrastinati. In casa Juve di questioni aperte ce ne sono parecchie. E pesanti. Guardando al mercato in entrata il palcoscenico è tutto o quasi di Manuel, almeno per ora. Guardando alle questioni interne ci sono le posizioni dei tre giocatori più rappresentativi in ballo: Giorgio, Paulo, Cristiano. In rigoroso ordine alfabetico. Ora il giorno dopo l'Europeo è arrivato, ora la Juve deve schiacciare il piede sull'acceleratore.