Un fulmine a ciel sereno, dopo la sconfitta in Champions League ilha deciso di esonerare Thomas, nonostante gli ottimi risultati raggiunti da quando si è seduto sulla panchina dei Blues.Al di là di come sia finita con il club inglese, l’allenatore tedesco rimane uno dei più stimati e interessanti dell’ultima generazione di tecnici che si stanno mettendo in mostra in Europa.