Gli arrivi in serie di. La tournée negli Stati Uniti, i bagni di folla, gli eventi mondani, amichevoli di lusso in impianti d’eccezione colmi di tifosi, appassionati e curiosi. Tutto questo, unito ad una sapiente copertura comunicativa da parte del club, ha contribuito a. Al termine dell’esperienza a stelle e strisce, però, occorre tornare con i piedi per terra, così come farà la squadra in serata, quando atterrerà a Caselle e, dopo due giorni di permesso, darà il via all’ultima fase del precampionato. Piedi per terra, quindi, per poter analizzareOccorre ripeterlo, a scanso di equivoci: il calcio di luglio va preso con le pinze. Dà indicazioni importanti, ma bisogna anche sottolineare come, in questa fase della stagione, le gambe siano incollate al terreno, l’acido lattico sia fedele compagno, i dolori muscolari accompagnino nel letto, l’affaticamento sia dietro l’angolo.Detto ciò, alcune indicazioni importanti sono arrivate. Innanzitutto,. Giro palla lento, qualche sporadica verticalizzazione, tanti errori tecnici, distrazioni, pochi spunti. Qualità, pulizia tecnica: parole d’ordine di Massimilianoche, però, non trovano ancora riscontro sul rettangolo di gioco. Questo uno dei punti su cui battere, su cui continuare a lavorare, per non ripetere gli errori. Certo,da solo aumenta di molto il tasso tecnico e l’imprevedibilità, ma la crescita deve essere complessiva, collettiva.Fortemente legato al primo punto, c’è la questione centrocampo.. Cosa? Un cervello, qualcuno che detti i tempi con personalità, che abbia pulizia di passaggio, coraggio di verticalizzare, che esplori traiettorie che possano mettere in difficoltà le difese avversarie, che sappia alternare lungo e corto e non risultare banale. Qualcuno, ancora, che possa giocare nel mezzo di un centrocampo a tre e che liberidalla posizione, in modo che possa essere impiegato lì dove rende al meglio: da mezzala. Dare fiducia a– che ha ben figurato nella tournée -, o intervenire sul mercato: il regista è una necessità di questaInfine, contro ilquello che è suonato come un grido d’allarme di Massimiliano. Così, infatti, può essere letta la scelta di schierarea sinistra, un messaggio chiaro: lì davanti la coperta è corta. Dall’usato sicuro chiamato, alla suggestione, passando per i tantissimi nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane: un intervento sul mercato in questa zona di campo è quello che serve per non ritrovarsi, magari tra un mese, con Allegri costretto ad adattare calciatori fuori ruolo. Per restare sugli esterni, nella zona bassa di campo le difficoltà sono altrettanto evidenti: sviste difensive, poca spinta e poca qualità.Mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato e la Juventus mostra fragilità già evidenti nelle passate stagioni. Agosto sarà un mese fondamentale: partenza sprint e punti preziosissimi, come insegna la passata stagione;