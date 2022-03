Nella giornata di oggi, durante una conferenza stampa organizzata a Coverciano dall’Aia, il designatore Rocchi ha svelato l’audio del dialogo tra l’arbitro Guida e Massa, al Var, nella partita tra Torino e Inter, discussa per il mancato rigore concesso ai granata per un fallo di Ranocchia su Belotti. Nel dialogo, si sente Massa ripetere a Guida che il difensore ha toccato prima la palla, e poi il piede dell’attaccante, da qui la mancata concessione del penalty. Un atto di trasparenza, per ammettere l’errore e, allo stesso tempo, difendere i direttori di gara. Un passaggio che, però, ha scatenato i tifosi sui social, tra chi punta il dito e chi, invece, chiede l’audio del Var della partita tra Juventus e Inter del 2018, quella arbitrata da Orsato e del contestato episodio di Pjanic.



