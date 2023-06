Dopo il furto in casa didella scorsa settimana oggi è sfortunatamente toccato a Moise. L'attaccante, come riferisce La Stampa, sarebbe al momento in vacanza all'estero e ad accorgersi dell'accaduto sarebbe stata la domestica che avrebbe prontamente allertato le forze dell'ordine. Molto simile la dinamica dell'accaduto: i ladri sono riusciti ad entrare nella villa dopo aver forzato una finestra. Da un primo sopralluogo effettuato dai carabinieri di Barriera Casale sembra che i malviventi si sono dovuti accontentare di una refurtiva esigua.