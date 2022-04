È stato il più classico dei Derby d'Italia. Partita combattuta da ambo i lati, sentita dai calciatori e dal pubblico, condita e condizionata da episodi arbitrali che hanno dato e daranno adito a polemiche, che verranno scongelati negli anni, che alimenteranno il dibattito nei prossimi giorni. Juventus-Inter non è mai una partita qualunque e pure questa sera lo ha dimostrato. Tra le tante cose viste in campo, un episodio è rimasto al coperto della pancia dell'Allianz Stadium, la furia di Allegri e, a raccontarlo, è calciomercato.com:



"Pure rientrando negli spogliatoi è stata l'alta tensione a regnare, i decibel dei quarantamila dell'Allianz Stadium erano ormai svaniti, lasciando spazio a delle urla che precedevano quelle di gioia dei giocatori dell'Inter: sfoghi ad alta voce, parole grosse, messaggi chiari (“Non hai toccato una palla” più varie ed eventuali) a destinatari per ora solo intuibili. Resta la rabbia e magari la Coppa Italia oltre al quarto posto per dare un senso a una stagione che a inizio aprile ce l'ha solo pensando alla prossima".