Non tarda ad arrivare la decisione del Giudice Sportivo. Si attendeva un responso dopo quanto accaduto in Juventus-Bologna sabato vista l'espulsione di Medel. Il giocatore è stato squalificato per due giornate e multato di 5 mila euro. Questo il comunicato:



COMUNICATO - "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Settima sanzione); per avere inoltre, al 40° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, continuato a protestare in maniera plateale anche con gesti inequivocabili nei confronti del Direttore di gara, toccandogli lievemente il braccio alla notifica del provvedimento di espulsione".