Hamed Junior Traoré è da tempo nel mirino di mercato della Juventus, che lo ha visto approdare in estate dall'Empoli al Sassuolo, in un affare in cui potrebbe esserci lo zampino nascosto proprio dei bianconeri. Intanto, la Juventus ha gli occhi anche su Amad Diallo Traoré, fratello di Hamed e grande punto di forza dell'Atalanta Primavera, con cui sta dominando fin qui il campionato di categoria. I bianconeri guardano al futuro, anche e soprattutto in casa Traoré. Lo riporta Calciomercato.com.