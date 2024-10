Le parole dia Pressing:"Mi è piaciuta molto. Da spettatore neutrale sei felice. Negli ultimi cinque Inter-Juve si erano visti sette gol totali, ne hanno fatti otto in una sola partita. E' cambiato uno dei due allenatori e ci sono due squadre che giocano a pallone.Gli expected goal sono più bassi dei gol segnati, per cui si sono stati tanti errori. Di Motta non ho capito la scelta di tenere fuori Yildiz o quella di togliere Vlahovic sul 4-3, ma sicuramente ha gli attributi perché se poi la perde c'è il massacro. E invece la pareggia con Mbangula. Il campionato italiano ne esce meglio se finisce così rispetto a uno 0-0".