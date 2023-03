"E ora è il momento di tornare a indossare la maglietta più bella del mondo. E poter godere di un'altra volta con tutti gli argentini la Coppa", questa la caricaNonostante sia fermo ormai da giovedì 9 marzo, quando decise la gara di andata contro il Friburgo, il Fideo non si sarebbe perso per nulla al mondo l'appuntamento con la nazionale, a prescindere che i prossimi impegni, come ricorda il Corriere dello Sport, saranno solo amichevoli (contro Panama e Curaçao).Di Maria ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare. Gli esami fin da subito avevano escluso lesioni ed anche per questo si pensava che dopo il match con la Sampdoria sarebbe poi tornato in campo. No, l'e nonostante Allegri lo abbia portato in panchina sia in Germania che contro l'Inter, non è sceso in campo neanche un minuto. E in effetti, visto il risultato, il tecnico non ha voluto prendersi "inutili" rischi.Anche perché la Juve ne avrà bisogno in questo finale di stagione, così come il prossimo anno. La dirigenza farà tutto ciò che è possibile per trattenerlo un altro anno ma il Fideo vuole un progetto ambizioso, al di là della questione economica, che sembra il problema "minore" in questo caso. D'altronde, come dimostrano le immagini anche della vittoria a San Siro, Di Maria si sente totalmente dentro questa squadra. Per il ritorno in patria, con una maglia del club, c'è ancora tempo.