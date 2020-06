di Francesco Guerrieri

Dopo il rinnovo fino al 2022 con la Juventus, Mattia Del Favero rientrerà a breve a Torino. Il portiere classe '98 è in prestito al Piacenza (18 presenze e 17 gol subiti in Serie C) fino al 30 giugno, data in cui sarebbe dovuta finire la stagione in una situazione di normalità. Con lo slittamento dei campionati per il coronavirus, invece, cambiano anche le regole dei giocatori in prestito: nel caso specifico di Del Favero, le squadre non prolungheranno il prestito per altri due mesi (31 agosto, ultima data della stagione 2019-20) e il portiere rientrerà subito alla Juve con la quale, però, non potrà scendere in campo fino al 1° settembre (inizio della stagione 2020-21). Il piano della società è quello di girarlo in prestito anche il prossimo anno, quando Del Favero potrebbe andare a giocare in Serie B dove alcuni club hanno già fatto i primi sondaggio.