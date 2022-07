E così Massimilianoè il primo a finire nel mirino. Ancora prima che inizi la stagione, almeno quella ufficiale, che prenderà il via il 13 agosto. La Juve perde la prima amichevole nella notte, 2-0 contro il Real Madrid Campione d'Europa, e in un attimo Allegri è già sulla graticola, almeno per una parte dei tifosi. La Juve contro i blancos dura appena 45' e, tra infortuni e assenze a lungo termine, si scioglie presto, senza cadere ma senza creare molti pericoli. Così i tifosi si schierano e si infuriano, attaccando principalmente l'allenatore per i tiri in porta mancanti.