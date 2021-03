Ecco, vedere'alzare la voce', pur mantenendo un tono pacato e tranquillo, era forse una delle ultime cose che ci saremmo aspettati. Però il mister è un orgoglioso, e questo si sapeva. Soprattutto, ha imparato a farsi juventino negli anni del riscatto: pure per questo motivo si è attaccato così visceralmente a questi colori.Nell'ultima conferenza stampa , Pirlo ha preso posizione e risposto al rinvio di Inter-Sassuolo, che non poche polemiche ha suscitato tra i tifosi della Juventus . Incalzato sul tema, il tecnico è stato chiaro: "Siamo stati informati come tutti gli altri, abbiamo accettato, come sempre abbiamo accettato tutte le decisioni. Come siamo andati a giocare noi con dei malati, sono state fatte delle cose diverse in questo caso perché è intervenuta l'Asl. Prendiamo questa decisione.Non è la prima volta che Pirlo si 'esalta' da capopopolo. Era già capitato dopo la sconfitta con il Napoli, al Maradona, con quel gol arrivato da un rigore piuttosto dubbio: il tecnico si infuriò nell'immediato post partita , ammettendo che "a parti invertite" ci sarebbe stata tutt'altra declinazione dell'accaduto. Come allora, anche oggi i tifosi Juve hanno apprezzato: parla proprio come loro. Molto meno i tifosi nerazzurri...