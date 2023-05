Dopo un giorno di riposo seguito alla batosta in semifinale di Europa League, questa mattina laè tornata al lavoro alla Continassa in vista della trasferta di lunedì a. "Oggi la squadra - si legge nel report ufficiale dell'- ha affrontato un doppio menù: scarico per chi ha giocato a Siviglia, in campo con esercitazioni su torelli mobili, possesso palla e partitella finale per il resto del gruppo".