di Francesco Guerrieri

La Juve e la maledizione dei terzini. L’ultimo ko - in ordine di tempo - è quello del brasiliano Danilo, che ha subito una lesione muscolare alla coscia destra e starà fermo almeno per dieci giorni. Ad oggi sulle fasce non ci sono alternative a Cuadrado - adattato - e Alex Sandro.



L'IDEA - Ecco perché i bianconeri hanno dato uno sguardo a quello che può offrire il mercato in quel ruolo. Una soluzione potrebbe essere riportare in bianconero Luca Pellegrini, preso in estate dalla Roma nell’ambito dell’affare Spinazzola e girato subito in prestito Sardegna dove già aveva fatto bene nella seconda parte della stagione scorsa. Terzino di spinta classe ‘99, tra le idee c'è quella di riportarlo alla base con sei mesi d'anticipo.



LA SCELTA DEL GIOCATORE - Dalla parte del Cagliari c'è apertura al rientro di Pellegrini alla Juve, ma a frenare l'operazione è lo stesso giocatore che si trova bene in rossoblù, dove finora con Maran ha totalizzato 15 presenze e 3 assist. I bianconeri non vogliono forzare la volontà del giocatore perché sanno di avere tra le mani il miglior terzino sinistro italiano in prospettiva, quella che poteva essere una soluzione semplice - e "interna" - non decolla e trova qualche intoppo.