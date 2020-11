Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 di proprietà del Milan e in prestito allo Spezia, continua a stupire. Il calciatore aveva già mostrato le sue doti in fase realizzativa grazie al gol segnato per i liguri contro la Juventus nel 4 a 1 in campionato. Quest'oggi, il giovane talento ha confermato quanto di buono già fatto vedere trascinando l'Italia Under 21 con una doppietta. Gli azzurrini hanno portato a casa la partita contro l'Islanda vincendo per 2 a 1 e confermandosi al primo posto del gruppo 1 di qualificazione all'Europeo di categoria. E come riporta Calciomercato.com il Milan è intenzionato ad esercitare il controriscatto a fine stagione.