Il titolo della Juventus torna a salire, dopo tre giorni in serio ribasso, tanto da toccare il fondo tra i titoli iscritti al Ftse Mib. Dallo scorso giugno i bianconeri hanno perso circa il 10% del valore, ma oggi si sono rifatti e hanno chiuso la giornata con un solido +2.33% in Borsa. Buona notizia per Andrea Agnelli, anche e soprattutto visto che i conti bianconeri non stanno ricevendo i fondi sperati dalle cessioni programmate sul mercato.