È da giorni che tiene banco la questione rimborso biglietti ai tifosi, dal momento che gli stadi rimarranno chiusi fino al 3 aprile a causa dell’emergenza coronavirus. Il Codacons si è fatto sentire minacciando di denunciare i club nel caso in cui il rimborso non avvenga, ma anche un altro organo si è mosso su questo fronte. Repubblica riporta che l’Antitrust, da quasi un anno, “è in pressing sui club del calcio perché rispettino il diritto degli sportivi a un risarcimento pieno quando è impedito loro di vedere la partita allo stadio”. Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato ha aperto un’indagine formale su nove club di Serie A a inizio gennaio, prima ancora che scoppiasse l’allerta coronavirus. Tra queste società anche l’Atalanta, che comunque sta rimborsando i biglietti della gara contro il Sassuolo rinviata al 18 marzo.