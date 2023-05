Dopo gli insulti razzisti ricevuti da Filip Kostic uscendo dal campo durante Spezia-Juventus, un altro episodio di questo tipo è avvenuto in Spezia-Torino. In questo caso, è stato Ivan Juric ad essere preso di mira da parte dei tifosi dietro la panchina. Il tecnico croato dei granata ha chiesto all'arbitro Guida di intervenire al 45'. Il gioco è stato fermato per due minuti.