Dopo l'abbozzo di cooperazione sul mercato messo giù con il Barcellona, Fabio Paratici sta guardando al Psg come nuova partner per questi ultimi giorni di trattative. Infatti, con il tempo che si accorcia, per il ds bianconero la strada degli scambi sembra essere quella più percorribile per vendere, ma senza rimetterci troppo: così, come riporta Tuttosport, i giorni scorsi sono stati importanti per instaurare un contatto con Leonardo ed il club parigino. Sul piatto, rimbalzano i nomi di Emre Can e Pjanic, legati a doppiofilo da Draxler (o Di Maria) per il primo e Verratti per il secondo.