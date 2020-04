4









Ahi, Juve. Dopo la fuga incontrollata, adesso anche la riluttanza del rientro. Il caso eclatante è quello di Gonzalo Higuain, che ha fatto sapere ai compagni di non voler tornare a Torino finché la situazione coronavirus si sarà 'tranquillizzata'. Ecco, ci vorrà un po'. Ancora un po'.



CLAN RONALDO - Non è l'unico. Come racconta il Corriere dello Sport, anche da Cristiano Ronaldo "filtra la volontà di tornare alla base solo quando ci saranno date certe della ripresa delle competizioni ufficiali". Tra oggi e domani, invece, dovrebbero rientrare tutti gli altri calciatori partiti per l'estero. Pjanic sarà qui in giornata, per Douglas Costa manca poco. Per loro, un periodo di 15 giorni di quarantena prima di riprendere l'attività agonistica.