La Juventus ha registrato un altro clean sheet durante la partita contro il Milan, rafforzando ulteriormente la sua difesa e consolidando la sua posizione. Anche se il record di imbattibilità di Buffon e della celebre BBC sembra lontano, la squadra di Allegri ha dimostrato la propria solidità difensiva in numerose occasioni quest'anno, mantenendo la porta inviolata in benUn punto fondamentale di questa straordinaria performance è stata la leadership di Wojciech Szczesny, che ha recentemente festeggiato la suaQuesto risultato non solo sottolinea la sua costanza, ma rafforza anche la sua posizione come una delle figure chiave all'interno della solida struttura difensiva della Juventus. Nonostante le sfide e le assenze importanti, la difesa della Juventus ha dimostrato la sua solidità nelle ultime quattro partite contro Lecce, Atalanta, Torino e Milan. La presenza costante di Gleison Bremer, supportata da Federico Gatti e Daniele Rugani, ha contribuito in modo significativo a mantenere la coesione difensiva. Il ruolo guida di Giorgio Chiellini all'interno della squadra è stato evidenziato, con il difensore che ha svolto un ruolo di mentore per i giovani talenti, come dimostrato dai commenti positivi di Rugani su di lui.