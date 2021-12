Uno alla volta. Dopo Paulo, quindi, toccherà a Juan. L'esterno bianconero sta definendo gli ultimissimi dettagli per il rinnovo di contratto: manca poco, probabilmente nulla. Serve solo incontrarsi per mettere nero su bianco ogni accordo ormai preso.La Juve è andata ben oltre gli accordi di massima, l'ultimo step era valutare l'integrità fisica di Cuadrado e soprattutto è stato fatto un discorso di stimoli. Juan è uno dei senatori della squadra bianconera, tra i giocatori che lavorano più duramente e soprattutto tra gli intoccabili di mister Allegri, con il quale il rapporto è di stima e complicità totale. Per numero di presenze (20) resta il quarto della rosa: Allegri lo ha utilizzato come terzino e come elemento offensivo.Juan prolungherà il suo accordo con la Juventus di un altro anno, fino al giugno del 2023. Un bell'atto di fiducia per il giocatore, che spegnerà 34 candeline il 26 maggio. Opzione anche per il 2024? Si vedrà. Tutto è ancora in discussione, e sul tavolo intanto è finita - e incassata - la fiducia del club nei suoi confronti. Valuterà con la Juventus tutto, come sempre. Se ci sarà volontà, se ci saranno gli stimoli, perché non portarsi avanti?