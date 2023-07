Lukaku già in passato poteva indossare la maglia della Juve. Come ricorda Tuttosport, nei giorni a cavallo tra il luglio e l’agosto 2019 più che probabile l’approdo del centravanti belga alla società bianconera sembrava cosa fatta. L'ex Inter era stato valutato 90 milioni e in cambio Paulo Dybala si sarebbe trasferito al Manchester United. Poi l'argentino non trovò l'accordo con il club inglese e tutto saltò. Adesso invece, il suo approdo a Torino dipenderà da Vlahovic.