Continua la stagione non proprio fortunata di Mattia De Sciglio. Il laterale italiano, infatti, ha cominciato il girone d'andata da acciaccato e comincerà nello stesso modo anche quello di ritorno. Elongazione all'adduttore della coscia sinistra che, come riporta Tuttosport, libera spazio a Danilo per domani in Coppa Italia. De Sciglio, infatti, starà fuori almeno dieci giorni. Chi sarà costretto agli straordinari, quindi, potrebbe essere Alex Sandro, che si trova senza sostituti sulla fascia sinistra.