La Juventus, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Aaron Ramsey a parametro zero dall'Arsenal, è pronta a chiudere altri due colpi incredibili, con Matthijs de Ligt in arrivo dall'Ajax e Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain. Dopo di che, Fabio Paratici potrà dedicarsi alle cessioni. Oltre ai nomi da tempo identificiati come in partenza, ci sarebbe anche Moise Kean in possibile uscita, come racconta Tuttosport. Per lui sono arrivate diverse offerte, in particolare dall'Everton in Premier League, ma la Juventus chiede oltre 40 milioni di euro per il suo cartellino.