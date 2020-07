Dopo il colpo Matthijs de Ligt un anno fa, la Juventus punta ancora lo sguardo sull'Ajax. I Lancieri sono da sempre fabbrica di talenti come dimostra proprio il difensore bianconero, prima criticato e ora indispensabile per Maurizio Sarri. Per questo, Paratici sta studiando da vicino alcuni giocatori dell'Ajax che interessano i bianconeri: da Sergino Dest, terzino destro classe 2000, a Donny van de Beek, centrocampista centrale classe '97 sul quale ci sono anche Barcellona e Real Madrid, passando per il più giovane, Ryan Gravenberch, anche lui centrocampista classe 2002.