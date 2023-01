Tornano gli, e tornano le fazioni. Anche dopo una vittoria al novantesimo, per la quale tutti gli juventini hanno gioito. Ecco: la partita di Cremona è la prova di quanto possa dare questa squadra. Di quanto, anche nella sofferenza, alla fine riesca ad esaltarsi.A qualcuno piace, ad altri meno: impossibile accontentare tutti. Ma c'è chi segue fedelmente l'allenatore e ne esalta i numeri: "Sette vittorie senza subire gol, adesso non parlate più". Riferito naturalmente ai 'colleghi' degli #AllegriOut, già pronti a pochi minuti dal termine del possibile pari con la Cremonese. Poi cancellato da Milik.C'è invece chi utilizza questo match per ribadire la necessità di un cambio: si può davvero soffrire così tanto con la Cremonese?