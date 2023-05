Anche escludendo tutto ciò che riguarda la giustizia sportiva che tiene sotto scacco la Juventus e i suoi tifosi da mesi, ciò che è successo in stagione sarebbe comunque difficile da poter credere.scomparso nelle immagini che il Var ha utilizzato per annullare la vittoria contro la Salernitana e che ha spinto all'introduzione del fuorigioco automatico. Pe poi ridata, giusto il tempo per poter esserci contro la Juve. Per non parlareche ha permesso al giocatore di disputare il ritorno di Coppa Italia contro la Juve nonostante la corte sportiva d'Appello avesse confermato la squalifica. Ma ovviamente non poteva finire qui.Per non farsi mancare nullNon funzionava il monitor. E non veniteci a dire che anche in quello fischiato a favore dei bianconeri sia stato dato nella stessa maniera perché se il fallo è in area o no è oggettivo (dovrebbe esserlo, anche se ci ricordiamo il fallo di Bastoni su Zakaria), e quindi da sempre in quel caso l'arbitro si attiene alle indicazioni del VAR.Nessun complotto, intendiamoci, ma è anche inutile stare qui a dire cosa sarebbe successo se tutti questi episodi succedevano al contrario...già lo sapete. Mancano ancora 6 partite di campionato, di tempo per altre "curiosissime" situazioni ce n'è ancora.