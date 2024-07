Il primodi questo calciomercato si è concluso con il risultato di 1-0, con Juan Cabal vicino a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, potrebbe non essere l'unico derby d'Italia imminente, visto che Juventus e Inter sembrano interessate anche a Arnordel Genoa. Al momento l'Inter sembra essere avanti nelle trattative, ma il direttore sportivo Giuntoli potrebbe considerare di puntare anch'egli sull'islandese, soprattutto se altre operazioni non dovessero concretizzarsi. Gudmundsson potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso, evitando così un esborso economico significativo e risolvendo le questioni ancora in sospeso nel suo paese.Nel frattempo, dalla Germania arriva una dichiarazione di Adeyemi, attaccante nel mirino della Juventus: "Io in Serie A? Non posso dire nulla se non che sono molto felice di indossare la maglia del Borussia Dortmund. Nella vita non ci sono sicurezze". La Juventus sta valutando attentamente la possibilità di acquistare Adeyemi, ma i 40 milioni richiesti per il suo cartellino rappresentano una somma non trascurabile.Il mercato estivo si sta rivelando movimentato per la Juventus, con diversi obiettivi e strategie in gioco. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nei prossimi giorni e se nuovi colpi di mercato porteranno a ulteriori cambiamenti nella rosa bianconera.