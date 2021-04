Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif.



Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 5, 2021

L’allarme scoppiato in Nazionale per la positività al Covid di quattro membri dello staf tecnico si sta espandendo. Prima Leonardo, poi Marco, adesso il suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain Alessandro, positivo al test del tampone. L’ex Roma, che è in isolamento, salterà la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco il comunicato emanato dal club francese: