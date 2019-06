Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Rodrigo Bentancur fino al 30 giugno del 2024. Per la Juventus sono giorni intensi, non soltanto per quanto riguarda i possibili acquisti di Fabio Paratici, ma anche per i prolungamenti di contratto dei protagonisti di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il prossimo passo sarà il rinnovo di Daniele Rugani, dal 30 giugno del 2023 al 2024, come spinta in più a una stagione da protagonista, con il suo ex allenatore a Empoli in panchina.