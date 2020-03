Il nome di Samuel Umtiti è circolato più volte tra gennaio e l'estate scorsa in casa Juve. Il difensore francese era stato proprio dal Barcellona che si era interessato a Federico Bernardeschi. Umtiti come parziale contropartita: questa era l'idea del Barça bocciata subito dai dirigenti bianconeri, perché non convinti della condizione fisica del giocatore. Secondo Talk Sport il difensore è diventato l'obiettivo numero uno del Manchester United, con il Barcellona che sta provando da tempo a piazzarlo e in Inghilterra potrebbe trovare la collocazione giusta per Umtiti.