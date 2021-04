Con una nota ufficiale, due giorni fa la Roma ha negato la notizia di un duro confronto tra la squadra e il tecnico Fonseca. Nonostante questo, però, appare evidente da mesi che il clima nello spogliatoio giallorosso non sia dei più sereni, in particolare dopo lo scontro tra l'allenatore e uno dei leader di Trigoria, Edin Dzeko. Per questo, le strade si potrebbero separare presto e per la prossima stagione, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il GM Pinto starebbe pensando all'uomo fautore dell'eliminazione in Champions League della Juventus, ed ex laziale, Sergio Conçeicao.