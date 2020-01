Un altro scivolone della Lega di Serie A. Dopo il mancato minuto di silenzio per la morte di Pietro Anastasi (osservato solo da Juventus e Inter), ieri non è stato osservato quello per Kobe Bryant prima di Milan-Torino di Coppa Italia. Il cestista statunitense era un grande tifoso del club rossonero e il Milan e nella giornata di ieri, dopo un primo no da parte della Lega, il Milan aveva trovato un accordo per osservare un minuto di raccoglimento prima del calcio d'inizio, come comunicato dalla stessa società su Twitter.



FIGURACCIA - Niente di tutto questo. Una volta entrati in campo i calciatori si sono messi in cerchio attorno al centrocampo, i tifosi erano pronti a onorare la memoria di Kobe ma il direttore di gara ha fischiato il fischio d'inizio senza acconsentire al minuto di silenzio. L'ennesima figuraccia di fronte a tutto il mondo da parte della Lega che aveva prima detto di no, poi di sì e alla fine non ha comunque acconsentito al minuto di silenzio. I 36 mila di San Siro hanno fischiato la decisione ma hanno trovato comunque modo di ricordare Kobe durante la partita con cori e striscioni.



ANASTASI - Un precedente di poche settimane fa è quello di Pietro Anastasi. Ex attaccante di Juve, Inter e Nazionale, non è stato ricordato sui campi di Serie A ma solo dai suoi ex club. Una scelta che l'ex compagno di squadra di "Pietruzzo", Claudio Gentile, ha commentato così nel giorno dei funerali: "E' vergognoso che ​non gli sia stato tributato un minuto di raccoglimento su tutti i campi della Serie A. C'è grande amarezza". Ora l'amarezza è doppia.