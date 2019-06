Quello di Alejandro Grimaldo è un nome ben noto in casa Juventus. Negli ultimi mesi la dirigenza bianconera è tornata a parlare con Mendes dell'esterno spagnolo, identificato come il possibile sostituto di Alex Sandro: il futuro del brasiliano è ancora in bilico e il classe '95 del Benfica resta un profilo gradito dalle parti della Continassa. In Portogallo, però, assicurano che il Napoli sia in pole position: secondo Record, il club di De Laurentiis ha messo sul tavolo un'offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Mario Rui. Lavori in corso, Grimaldo può approdare in Serie A.