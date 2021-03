‘Dopo 4 mesi, stessa Juve’. Così Tuttosport analizza la debacle contro il Benevento, spiegando come la squadra di Pirlo compia gli stessi errori a diversi mesi di distanza: “La Juventus di oggi non sembra molto superiore a quella che aveva pareggiato in Campania, peraltro senza Ronaldo. In questi mesi non c’è stata una crescita, o molto limitata, sul piano della fluidità di manovra o del ritmo. La mancata preparazione e il fatto di aver giocato ogni tre sono attenuanti solide, ma ora i bianconeri devono crescere. La Juventus che finirà la stagione dovrà essere meglio di quella che l’ha iniziata: cancellando gli spazi lasciati tra una linea e l’alta in fase di pressing alto (il ko con l’Inter la partita peggiore e più emblematica in tal senso) e velocizzando la circolazione di palla (indispensabile contro squadre chiuse, con cui non a caso la Juventus ha spesso faticato)”.