Stando a una nota dell'ANSA, il nazionale brasiliano Gabriel Barbosa, calcisticamente, ex oggetto misterioso dell'Inter, può tornare a giocare con ildopo che oggi il Tribunale di Arbitrato dello Sport (TAS) di Losanna ha sospeso la squalifica di due anni inflittagli per un caso di(questione con cui è alle prese anche lo squalificato Pauldella Juventus, ndr).Il 27enne Gabigol era stato sospeso dal Tribunale sportivo antidoping brasiliano a marzo, per "tentata frode" durante un controllo a sorpresa, effettuato a Rio presso la sede del club nell'aprile dello scorso anno. L'attaccante, tramite i suoi legali, si era rivolto al TAS che oggi ha deciso all'unanimità, con tre voti favorevoli e nessuno contrario, di autorizzarlo a giocare in attesa della conclusione della procedura.