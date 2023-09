Sono ore concitate per il giocatore e per il suo entourage, guidato dall’agente Rafaela Pimenta. Contatti continui e ricerca di un piano di azione, con anche l'ipotesi circolata di rinunciare alle controanalisi, che sarebbe stata sicuramente apprezzata da Nado Italia, l’organizzazione nazionale antidoping, ma che l’entourage del calciatore ha smentito. Si andrà quindi con tutti i passaggi e solo dopo si capirà il da farsi, con la Juve che intanto aspetta sapendo di aver compiuto tutte le azioni corrette e di non correre rischi, non avendo somministrato sostanze a rischio. Ora toccherà a Pogba compilare un elenco di tutte le sostanze assunte negli ultimi mesi per risalire al prodotto che ha lasciato tracce di testosterone e poi dimostrare l’involontarietà del gesto.- Tutto parte da un integratore preso in Florida, assunto a casa sua a Miami su indicazione medica da specialisti legati alla sua famiglia, senza prendere però le dovute precauzioni.si legge. Un’ingenuità che potrebbe costargli molto cara, una superficialità difficile da giustificare per un professionista del suo calibro. E su questo si dibatterà a lungo, alla fine sarebbe bastato leggere il foglietto illustrativo per capire che conteneva sostanze a rischio doping, oppure consultare i medici della Juventus.