Il difensore dell’Atalanta, trovato positivo al Clostebol durante un controllo nel ritiro del club bergamasco a luglio del 2022, è ora salvo. A deciderlo è il Tas di Losanna: un secondo e definitivo successo per il calciatore della Dea, che aveva già vinto davanti al Tribunale nazionale antidoping. Come scrive Repubblica, il TNA aveva ritenuto la positività frutto di una “assunzione involontaria”, come chiedeva il difensore, che ha sostenuto fin dal primo momento di aver soltanto utilizzato una pomata, spalleggiato dall'Atalanta. Così dopo la sospensione e il Mondiale saltato, ora può tornare ad essere protagonista.