Il caso doping legato al Papu Gomez - positività emersa ieri - riporta l'attenziona anche su quello di Paul, unico giocatore al momento fermato in Italia. A che punto siamo? Cosa succede ora? Trovato positivo al testosterone in un controllo al termine della gara (non giocata) contro l'Udinese del 20 agosto, la sua condizione è emersa l’11 settembre e ha portato alla sospensione in via cautelare immediata da parte del club, in attesa delle controanalisi. Queste, tra i 5 e il 6 ottobre scorso, hanno di fatto confermato la positività, pur con specifiche diverse. Non più positivo al testosterone sintetico ma al Dhea, il deidroepiandrosterone, noto anche come "ormone della giovinezza", che risulta essere un contaminatore classico di decine di prodotti contro l'invecchiamento e per il miglioramento della forza muscolare e, soprattutto, non sempre indicato nelle etichette dei prodotti. Un fatto che può cambiare gli scenari difensivi, soprattutto ammorbidire la pena, puntando sempre di più sulla tesi dell'integratore contaminato e in minima parte.Come ci si muove ora? La Procura Nazionale Antidoping è ancora in piena fase istruttoria: come sottolinea la Gazzetta, "E ancora: "Potrebbe chiedere anche di ascoltare il giocatore e lo stesso potrebbe fare Pogba. Al momento però dal francese non è arrivata nessuna richiesta e non sono nemmeno state inviate memorie difensive. È possibile che alcuni interrogatori - da quello del diretto interessato a quelli dei medici bianconeri - potrebbero essere svolti tra una decina di giorni, ma non è escluso nemmeno che Pogba decida di affidare la sua posizione unicamente alle memorie definite con i suoi legali". Il giocatore e il suo entourage restano quindi in attesa dei prossimi passi, poi verrà presa una decisione, che ha diverse vie: