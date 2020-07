Stanno facendo discutere le frasi si Zdenek Zeman sull'Atalanta: Per ora sta correndo ancora molto l'Atalanta, stranamente, visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove. Perché dico 'stranamente'? Perché coi problemi che c'erano a Bergamo pensavo che non avessero molto tempo per prepararsi e lavorare". Tra coloro che hanno risposto al boemo c'è anche il giornalista Enzo Bucchioni che in diretta su Radio Sportiva ha dichiarato: "Zeman dovrebbe smettere di dire parole che possano essere male interpretate. Sono passati 20 anni e sono la cosa per cui è più famoso", facendo ovviamente riferimento alle accuse di doping lanciate dall'allenatore nei confronti della Juve, ormai diversi anni fa.