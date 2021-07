Le parole di Gianluigialla Rai: "Partita interminabile. Siamo un gruppo straordinario, questa squadra non molla niente e ce lo meritiamo. Ora andiamo a giocarci la semifinale! Cerco di aiutare sempre la squadra e dare il massimo. Sono veramente emozionato, è la mia prima competizione importante e volevo aiutare la squadra e andare il più avanti possibile con questa maglia. Spero di realizzare il sogno di tutti. Eravamo arrabbiati nello spogliatoio per il rigore, ma ci siamo calmati e non potevamo sprecare energie. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni ma l'importante era vincere. Questa Italia è straordinaria".