Il portiere della Nazionale, Gigio Donnarumma, ha rilasciato delle dichiarazioni direttamente dal ritiro di Coverciano, dove ha commentato anche i casi di calcioscommesse.'Sono state ore difficili, noi siamo vicini a Zaniolo e Tonali umanamente e sportivamente, ci dispiace perdere due ragazzi forti. Stavamo creando un bellissimo gruppo, ma gli saremo sempre vicini. Quello che è successo non ci tocca, dobbiamo pensare al campo. Dobbiamo dare tutto, siamo professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana, la mano del mister si vede e quindi siamo concentrati per domani e per martedì'.