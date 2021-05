Il futuro di Gianluigi Donnarumma è segnato, il portiere della Nazionale, nella prossima stagione, non indosserà la maglia del Milan. E per i betting analyst di SNAI la destinazione più probabile è la Juventus con un approdo in bianconero che, come riferisce Agipronews, prende quota a 1,85. Nell’immediato futuro del portiere, però, potrebbe esserci anche un top club europeo come il PSG; lo sbarco a Parigi, infatti, vale 2,75 volte la posta.

Non è da escludere, però, anche il Barcellona che ha dimostrato più volte il proprio interesse verso l’ormai ex numero 1 rossonero in quota a 3,50. Più lontano il Manchester United, con i Red Devils a 6 mentre il Real Madrid si trova in quota a 15, leggermente favorito rispetto al Chelsea tanto che il passaggio a Blues di Tuchel vale 18 volte la posta.