La storia tra Gianluigi Donnarumma e il Milan potrebbe essere giunta al termine. Qualora arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro, i rossoneri lascerebbero partire il portiere, nel mirino del Paris Saint-Germain per il dopo-Buffon: il club campione di Francia ha salutato l'ex capitano della Juventus e, con il ritorno di Leonardo, si prepara all'assalto del classe '99. E a proposito di Juve, per sostituire Donnarumma il Milan è pronto a guardare in casa bianconera: Mattia Perin, che non ha trovato particolare spazio nell'ultima stagione alle spalle di Wojciech Szczesny, rappresenta un'opportunità importante per il Diavolo.