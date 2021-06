Si sta per chiudere Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Sky Sport, già domani potrebbe arrivare alla conclusione definitiva. Un affare importantissimo, anche in termini di ingaggio: l'accordo è per 5 anni di contratto, 60 milioni di euro con bonus - facili - compresi. E' stato richiesto ancora un piccolo rialzo per quest'offerta.



E LA JUVENTUS? - Secondo Sky, la Juventus è fuori ormai da giorni: l'intenzione è quella di continuare con Szczesny, che ha un contratto fino al 2024. Donnarumma è stato fortemente voluto da Nasser, patron del Paris.