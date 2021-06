Gigio Donnarumma sembra indirizzato verso il Paris Saint-Germain, che è pronto ad accoglierlo a parametro zero offrendo un contratto da circa 60 milioni di euro in 5 anni. La Juventus ha studiato il colpo a lungo, ma lo stop è arrivato proprio da Allegri. È quanto ha raccontato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della Juventus, ha fatto una scelta coraggiosa e rischiosa dicendo no a Donnarumma. Il tecnico bianconero ha detto che il titolare alla Juventus è Szczesny, perché lo ritiene fra i portieri più forti al mondo".