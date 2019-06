Non solo il Manchester United nel futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, infatti, sembra pronto a lasciare il club dopo quattro stagioni. Il club rossonero accetterebbe la cessione di fronte ad un’offerta importante. Quest’ultima sembra pronta ad arrivare ma non solo dai Red Devils. Infatti, anche l’Arsenal si è fatto avanti. I Gunners cercano un estremo difensore capace di non far rimpiangere Petr Cech. La Juventus resta a guardare. Due anni fa era stata vicinissima ad acquistare il portiere, ma, per ora, non sembra propensa ad inserirsi nella lotta.