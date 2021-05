Il famigerato incontro tra Gigio Donnarumma e i tifosi milanisti, che gli hanno intimato di non giocare domenica prossima contro la Juventus se prima non avrà firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Questo uno dei temi del giorno, che interessa "di striscio" la Juve in quanto interessata a ingaggiare il portiere della Nazionale a parametro zero. Da Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani arrivano due commenti al vetriolo: secondo alcune ricostruzioni, lo stesso club rossonero avrebbe fatto pressione su Donnarumma per accettare il faccia a faccia con gli esponenti del tifo...